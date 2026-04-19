LeBron e Los Lakers vencem os Rockets em sua estreia nos playoffs da NBA

O imparável LeBron James contribuiu com 19 pontos neste sábado na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Houston Rockets, no jogo de abertura desta série de playoffs da NBA.

O New York Knicks, o Cleveland Cavaliers e o Denver Nuggets também começaram a pós-temporada com vitórias contra o Atlanta Hawks, o Toronto Raptors e o Minnesota Timberwolves, respectivamente.

Com LeBron James no comando, os Lakers LARGAM NA FRENTE na série contra os Rockets! #ResultadosNBA #NBAPlayoffs pic.twitter.com/YMzVYISEgt — NBA Brasil (@NBABrasil) April 19, 2026

LeBron, pela décima nona vez

Em sua décima nona partida nos playoffs, o King James jogou 38 minutos pelos Lakers, que derrotaram o Houston Rockets por 107 a 98 em casa, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. Os Rockets não conseguiram compensar a ausência de Kevin Durant.

LeBron, de 41 anos, quase conseguiu um triplo-duplo, somando 13 assistências e oito rebotes aos seus 19 pontos.

Durant, de 37 anos, sofreu uma lesão no joelho durante o treino de quarta-feira e foi descartado poucas horas antes do início da partida.

O armador Luke Kennard liderou a pontuação dos Lakers com 27 pontos, 15 deles de três pontos, com aproveitamento perfeito de 100% da linha de três.

"Eu só tentei ser agressivo e encontrar meu arremesso", disse Kennard à ABC.

"Ele respondeu à altura", elogiou LeBron James.

Os Lakers jogaram sem seus dois principais jogadores ofensivos, Luka Doncic e Austin Reaves, ambos afastados por lesão.

"Entendemos as circunstâncias em que nos encontramos", disse LeBron sobre o time dos Lakers que ficará sem Doncic e Reaves por tempo indeterminado após ambos sofrerem lesões no final da temporada.

"Não temos tempo para ficar esperando, especialmente contra um time que joga duro e é bem treinado como o Houston. Então, foi um bom primeiro teste para nós", acrescentou.

O segundo jogo da série será disputado na terça-feira, também em Los Angeles.

Jokic e Murray lideram Denver

Liderados por Jamal Murray e o sérvio Nikola Jokic, os Nuggets, campeões da NBA em 2013, derrotaram os Timberwolves por 116 a 105 em Denver.

O sérvio registrou um triplo-duplo com 25 pontos, 13 rebotes e 11 assistências, e Murray adicionou 30 pontos para os Nuggets.

Jokic "é um jogador muito paciente", disse o técnico dos Nuggets, David Adelman.

"No começo, muitos dos nossos jogadores estavam criando jogadas uns para os outros, e quando eles trocaram a marcação, aí sim ele entrou em ação", acrescentou.

Apesar de ter retornado recentemente de uma lesão no joelho, Anthony Edwards liderou os Wolves com 22 pontos.

Minnesota e Denver se enfrentam pela terceira vez nos playoffs nas últimas quatro temporadas, com uma vitória para cada lado: os Nuggets em 2023 e os Timberwolves em 2024.

Eles se encontrarão novamente na segunda-feira em Denver.

Cavs derrotam Raptors

Em Cleveland, Donovan Mitchell marcou 32 pontos e liderou os Cavs à vitória por 126 a 113 sobre os Raptors.

"Precisamos encontrar maneiras de vencer. Marquei 32 pontos, mas me concentro nos pequenos detalhes, porque são eles que nos levarão longe", disse Mitchell, de 29 anos, após a vitória.

Ele acrescentou: "É difícil para as defesas encontrarem uma maneira de nos parar. Precisamos continuar trabalhando juntos para vencer a série."

O veterano James Harden, que chegou a Cleveland em uma troca polêmica no meio da temporada com o Los Angeles Clippers, contribuiu com um duplo-duplo, com 22 pontos e 10 assistências.

Os Cavaliers voltam a jogar em casa na segunda-feira, na Rocket Arena, em Cleveland, para o Jogo 2 desta série da Conferência Leste.

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Knicks dão show no MSG

O New York Knicks confirmou seu favoritismo ao derrotar o Atlanta Hawks por 113 a 102 em um Madison Square Garden lotado.

Jalen Brunson liderou a equipe da casa em pontuação com 30 pontos, enquanto Karl-Anthony Towns contribuiu com 25 pontos e oito rebotes.

"Acho que foi uma grande vitória da equipe", disse Towns. "Eu não jogava há 13 dias, e isso te afeta. Fiz meu melhor jogo no segundo tempo."

O desempenho defensivo da equipe de Mike Brown, limitando os Hawks a 19 pontos no terceiro quarto, provou ser o ponto crucial da vitória. CJ McCollum liderou Atlanta com 26 pontos, enquanto Dyson Daniels pegou 11 rebotes.

Eles se enfrentarão novamente na segunda-feira na icônica New York City Arena para o Jogo 2 desta série de playoffs da Conferência Leste.

*Conteúdo produzido pela AFP