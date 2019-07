Los Angeles Clippers anuncia oficialmente Kawhi Leonard

O Los Angeles Clippers anunciou oficialmente nesta quarta-feira a chegada do Kawhi Leonard na equipe da Califórnia. Após uma temporada no Toronto Raptors, o ala chega como agente livre após faturar o último titulo da NBA, sendo o MVP das finais.

Nascido e criado em Los Angeles, Kawhi assinou contrato de três anos pelo valor de US$ 103 milhões (cerca de R$ 387,9 milhões), com opção de renovação do atleta no terceiro ano.

Draftado em 2011 pelo San Antonio Spurs, o ala passou sete temporadas na equipe do Texas, onde foi campeão e MVP das finais da temporada 2013/2014, até ser envolvido em troca para os Raptors. No total, o atleta de 28 anos tem médias de 17,7 pontos, 6,3 rebotes e 2,4 assistências em sua carreira na NBA, e foi escolhido duas vezes jogador de defesa do ano (2015 e 2016) e duas vezes para o primeiro time All-NBA (2016 e 2017).

𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐇𝐨𝐦𝐞. pic.twitter.com/4qYtTTmSHr — LA Clippers (@LAClippers) July 10, 2019

Além de Leonard, os Clippers realizaram uma troca com o Oklahoma City Thunder para contar com o ala-pivô Paul George, além de assinar com o armador Patrick Beverly, pivô que fazia parte da equipe mas também era agente livre no mercado.