Camisas da NBA têm procura maior no comércio digital brasileiro

Com o começo da temporada regular da NBA, principal liga de basquete do mundo, a procura por camisas de times da associação cresceu em 80% no comércio digital brasileiro, na primeira semana de outubro, em comparação com a última semana de setembro. As informações são do portal Cuponomia.

Os mais procurados nas vendas pela internet são clubes que são tradicionais no cenário do basquete americano. O Golden State Warriors, equipe dos astros Kevin Durant e Stephen Curry, com dois títulos nos últimos três anos, teve a procura de seus uniformes aumentada em 80%.

O Cleveland Cavaliers, campeão em 2016 e time de um dos melhores jogadores de basquete dos últimos tempos, LeBron James, viu um crescimento de 72% nas buscas de suas camisas.

O Boston Celtics e o Los Angeles Lakers, equipes que sustentam a maior rivalidade da NBA e maiores campeãs da associação, com 17 e 16 títulos, respectivamente, também tiveram um aumento na procura de seus uniformes: 35% no caso da equipe do leste americano, e 25% no time da Califórnia.

Nas finais da temporada 2016/17 da NBA, disputada neste ano e que tiveram a vitória dos Warriors para cima dos Cavaliers, as camisas dos clubes também tiveram um crescimento em seu volume de busca, de cerca de 70% com relação ao restante do ano.

A temporada regular atual da maior liga de basquete no mundo começou no dia 17 de outubro e vai até o dia 11 de abril de 2018. O time de Kevin Durant e Stephen Curry permanece com status de favorito ao título, mas os Cavaliers se reforçaram na pré-temporada e prometem dar trabalho novamente para a equipe da Califórnia.