Timão aproveita gol de Romarinho no Mundial para cutucar Palmeiras

O gol marcado por Romarinho contra o Real Madrid nesta quarta-feira não passou batido pelo Corinthians. Responsável por abrir o placar para o Al Jazira, o ex-corintiano foi exaltado pelo seu ex-clube, que através das suas redes sociais relembrou as diversas vezes que o atacante balançou as redes no Derby contra o Palmeiras.

Em um vídeo com diversos lances de Romarinho nos clássicos, o Corinthians não perdeu a oportunidade de provocar seu principal rival mesmo com o fim da temporada.

“Romarinho fez só um gol porque a camisa do Real Madrid é branca. Se fosse verde…”, escreveu o Corinthians na legenda do vídeo, fazendo alusão às cores dos uniformes de Real Madrid e Palmeiras, embora os espanhóis tenham jogado de preto nesta quarta.

@romarinhooficial31 fez só um gol porque a camisa do Real Madrid é branca. Se fosse verde… #PqFasIso ‬ Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians) em Dez 13, 2017 às 10:55 PST



Romarinho já havia balançado as redes neste Mundial de Clubes. Presente no torneio pelo fato de sua equipe ter se sagrado campeão nacional, se tornando então a representante do país-sede (Emirados Árabes Unidos), o jogador foi quem garantiu a classificação do Al Jazira na primeira rodada, na vitória por 1 a 0 sobre o Auckland City, da Nova Zelândia.

Após sofrer a virada para o Real Madrid, o Al Jazira entrará em campo no próximo sábado, às 12h (de Brasília), para a disputa de terceiro lugar, contra o Pachuca, eliminado pelo Grêmio na última terça-feira.