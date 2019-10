Presidente da Fifa confirma novo formato do Mundial de Clubes em 2021

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira, o presidente da Fifa Gianni Infantino confirmou as mudanças propostas pela entidade para o Mundial de Clubes. Em 2021, a competição vai ser sediada na China, contando com 24 equipes na disputa.

Ao comentar sobre o novo formato, Infantino se mostrou empolgado: “É uma decisão histórica para o futebol, porque o conselho da Fifa decidiu hoje, por unanimidade, nomear a China como sede da nova Copa do Mundo da Fifa. O novo (Mundial) será uma competição que toda pessoa que ama futebol está ansiosa para ver”.

FIFA Council unanimously appoints China PR as hosts of new Club World Cup in 2021: https://t.co/7E6th9DpQH — FIFA Media (@fifamedia) October 24, 2019



“É a primeira Copa do Mundo real e verdadeira, onde os melhores clubes competirão. Ela contará com 24 equipes e será realizada entre junho e julho de 2021”, completou o presidente, confirmando até mesmo a data da competição.

O novo Mundial de Clubes, no entanto, ainda não tem a definição da quantidade de vagas por continente e os critérios para a classificação. As edições de 2019 e 2020 ainda serão no modelo tradicional, com os campeões de cada confederação e um representante do país sede.

