Klopp vê decisão difícil, mas garante: “Flamengo nunca jogou com um time como o Liverpool”

A decisão do Mundial de Clubes está marcada para este sábado, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Khalifa, em Doha. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Jurgen Klopp, do Liverpool, concedeu entrevista coletiva e prometeu que o Flamengo vai encontrar um adversário diferente de todos que enfrentou.

“Eu nunca joguei contra um time brasileiro antes, isso é verdade. Mas o Flamengo não jogou contra um time como o Liverpool antes”, comentou.

Desde que a delegação do Liverpool chegou ao Catar, Klopp vem sendo questionado a respeito do estilo de jogo do Flamengo. Após diversas declarações de que não conhecia seu adversário, o alemão mostrou que está um pouco mais familiarizado com os rubro-negros.

“Eles jogam em um estilo muito intenso. É uma formação bem estabelecida, uma equipe onde todos sabem o que têm que fazer. Eles têm maneiras diferentes de jogar e são atrevidos nas pontas”, analisou.

Assim como Jurgen Klopp, Jorge Jesus treinou equipes europeias durante a maior parte da sua carreira. Apesar de não terem se enfrentado, o atual vencedor da Liga dos Campeões está ciente do bom trabalho do português.

“Ele fez um trabalho incrível, mudou praticamente tudo no Flamengo. Se houvesse uma eleição, ele provavelmente poderia se tornar presidente do Brasil”, finalizou.