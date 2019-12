Klopp comenta sobre desfalques do Liverpool e possível ameaça de Gabigol

A estreia do Liverpool no Mundial de Clubes não convenceu. A vitória suada diante do Monterrey, do México, mostrou alguns problemas no sistema defensivo do clube inglês, que não tinha à disposição uma das suas principais peças, Virgil van Dijk.

Eleito o melhor do mundo da posição, o zagueiro parece recuperado e participou de parte da sessão desta manhã de sexta-feira. Em entrevista coletiva concedida por Jurgen Klopp, o técnico dos Reds comentou a respeito da situação e lembrou de outro desfalque, Georginio Wijnaldum.

“Vamos analisar a situação de Virgil e Wijnaldum. Virgil fez parte do treinamento hoje, enquanto Wijnaldum participou da sessão inteira. Veremos o que vai acontecer. Fora isso, não temos novas preocupações com lesões”, comentou.

Caso ambas as ausências se confirmem, Klopp terá que escalar jogadores alternativos na defesa. Na semifinal, Jordan Henderson, volante de origem, jogou como zagueiro e teve uma atuação abaixo do esperado. Diante disso, o comandante do Liverpool foi perguntado sobre o perigo que Gabigol pode representar.

“Temos muito respeito pelos oponentes com atitude. Não estamos aqui como campeões europeus. Somos o Liverpool querendo vencer este jogo. O Flamengo tem uma equipe forte e nós também não somos ruins. É sobre quem tem melhores soluções para melhores momentos, não quem tem melhores jogadores. Não penso em outros jogadores de outras equipes”, completou.

Após 38 anos, Liverpool e Flamengo voltam a se enfrentar em uma decisão. A reedição do Mundial de Clubes está prevista para este sábado, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Khalifa, em Doha, no Catar.