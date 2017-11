Grêmio terá que definir lista para o Mundial antes de Libertadores

Sem saber quem será o campeão da Libertadores, Grêmio e Lanús terão que enviar a lista de jogadores inscritos no Mundial de Clubes, competição para a qual apenas o vencedor se classificará. A data final para que os clubes enviem a relação à Fifa é 27 de novembro, dois dias antes da decisão do torneio sul-americano.

Com o novo calendário da Conmebol, a disputa da Libertadores ocorreu durante todo o ano e o campeão será conhecido no dia 29 de novembro, em partida marcada para as 21h45 (de Brasília), no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires.

A curiosidade é que todos os semifinalistas (River Plate e Barcelona-EQU, além de Grêmio e Lanús) tiveram que enviar uma pré-lista para o Mundial, que ocorre nos Emirados Árabes, entre os dias 6 e 16 de dezembro.

O Mundial de Clubes 2017 inicia-se apenas cinco dias após a final da Libertadores. O campeão do torneio sul-americano entra direto na fase semifinal e encara o vencedor da partida entre Pachuca, do México, e Wydad Casablanca, de Marrocos. A estreia de brasileiros ou argentinos será no dia 12 de dezembro.