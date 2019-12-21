Flamengo x Liverpool: veja as fotos da final do Mundial de Clubes

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CONQUISTAS DOS CLUBES PAULISTAS EM 2019
CORINTHIANS CAMPEÃO PAULISTA
PARMERDAS SEM MUNDIAL. LEVANTOU O DRACENÃO, COMEMOROU A DERROTA DO FLAMENGO E AINDA VÃO COMEMORAR O NATAL.
NANICOS DA BAIXADA E BARBIES DO MORUMBIXAMIGUSLMENTE O PARMERDAS SEM MUNDIAL, TB COMEMORAM A DERROTA DO FLAMENGO E O NATAL. SÓ NÃO LEVANTARAM O DRACENÃO KKKKKKKKKKK