Flamengo tem maior posse de bola, mas vê Liverpool superior nas finalizações

Liverpool e Flamengo travaram uma verdadeira batalha na final do Mundial de Clubes. No tempo normal, igualdade por 0 a 0. Na prorrogação, o talento do ataque da equipe inglesa fez a diferença e o gol do brasileiro Roberto Firmino decidiu o confronto. Nos números, o time brasileiro teve maior posse de bola, mas os europeus levaram mais perigo nos arremates.

Nos 120 minutos de partida, o Flamengo teve 51% da posse de bola. Só que, nas finalizações, o Liverpool foi superior, com 14 contra 8, e exigiu mais intervenções do goleiro Diego Alves.

O atacante Vitinho recebeu que, apesar da posse de bola, o Flamengo encontrou dificuldades para infiltrar na defesa rival. “A defesa do Liverpool é muito boa, mas hoje não conseguimos achar espaços para finalizar, Conseguimos sempre criar chances e hoje não conseguimos tanto”, disse.