Flamengo reencontra Liverpool em busca do bicampeonato mundial

Após 38 anos de espera, o Flamengo está de volta a uma final de Mundial de Clubes. O ano de 2019 tem sido de grandes conquistas para o clube de maior torcida do Brasil. Campeão estadual, Brasileiro e da Libertadores, o Rubro-Negro carioca pode coroar o ano com o bicampeonato mundial.

Classificado para a grande final do torneio da Fifa, no Catar, o Flamengo encara neste sábado o poderoso Liverpool, atual campeão europeu. A partida será uma reedição da final da Copa Toyota de 1981, então considerada como o mundial de clubes. Na ocasião, o Flamengo, comandado por Zico, Júnior e cia., faturou o título com uma expressiva vitória por 3 a 0.

O sucesso Rubro-Negro no plano internacional não teve sequência, e a equipe demorou décadas para finalmente se reestruturar e atingir um patamar que corresponde à sua dimensão. Grandes contratações foram feitas nos últimos anos e, com a chegada do técnico Jorge Jesus em junho deste ano, a equipe conseguiu finalmente um lugar de destaque no cenário internacional com a conquista da Libertadores da América.

Com uma filosofia de jogo atípica para o atual futebol brasileiro, o Flamengo de Jesus conquistou com sobras o Brasileirão, além de quebrar vários recordes, como número de pontos e gols marcados.

Pautado pela intensidade, proposta ofensiva e uma disposição na busca pela vitória até o apito final, o Flamengo se vê agora diante da possibilidade de alcançar novamente o ponto mais alto na trajetória de uma equipe sul-americana.

Em entrevista coletiva nesta sexta, o meia Everton Ribeiro reforçou o discurso de que o Flamengo tem que entrar em campo para jogar o seu jogo.

“Temos de jogar muito bem para podermos fazer uma grande partida e sairmos daqui campeões. A gente aprendeu que não pode desistir, sabemos do que somos capazes, o futebol que podemos apresentar. E que temos de jogar da nossa maneira durante os 90 minutos.”, afirmou.

“Por ser uma final, existe a pressão, a ansiedade normal. Foi difícil chegar até aqui, vencemos um grande título, que foi a Libertadores. Isso nos deixa alegres para desfrutar dessa oportunidade,” completou.

Para o Liverpool, segundo maior campeão na história do Campeonato Inglês, atrás somente do Manchester United, será a chance de conquistar um título inédito nos seus 127 anos de existência.

“Para nós é uma chance de fazer história como a primeira equipe a vencer para o clube e isso não é uma coisa que você tem o privilégio de fazer normalmente, por causa da história do clube. Para nós é uma grande oportunidade,” disse o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, autor da assistência para o gol de Firmino contra o Monterrey, que classificou os ‘Reds’ para a final.

“Campeões do mundo seria algo para se ter orgulho e nós temos a oportunidade de ser a primeira equipe do Liverpool a fazer isso. Como eu disse, não existem muitas que não foram alcançadas no passado do clube, então para nós é uma grande oportunidade,” completou.

Sem problemas de ordem médica, Jorge Jesus deve repetir a escalação que iniciou a semifinal contra o Al Hilal, na terça-feira. O meia Diego, que substituiu Gerson no segundo tempo e foi fundamental na vitória de virada por 3 a 1, deve continuar como opção no banco de reservas.

Pelo lado do Liverpool, a grande incógnita é sobre a presença do zagueiro holandês Virgil Van Dijk, segundo melhor jogador do mundo na escolha do prêmio Bola de Ouro da France Football, e que não teve condições de jogo na semifinal diante do Monterrey, na última quarta-feira. Van Dijk chegou a participar do aquecimento mas não entrou em campo. Nesta sexta, porém, treinou normalmente.

“Virgil treinou hoje e vamos ver como estará. Não houve nada novo sobre lesão. Estamos aproveitando todo o tempo para nos recuperar e descansar”, afirmou o técnico Jürgen Klopp, nesta sexta-feira. No ataque, Roberto Firmino e Mané, que iniciaram a partida contra o Monterrey no banco, devem estar entre os onze iniciais.

Monterrey e Al Hilal disputam o terceiro lugar – também neste sábado, o estádio Khalifa International vai receber a partida entre o Monterrey, do México, e o Al Hilal, da Arábia Saudita. As duas equipes, eliminadas por Liverpool e Flamengo, respectivamente, entram em campo às 11h30 no horário de Brasília para abrir a rodada dupla em Doha.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X LIVERPOOL

Local: Estádio Khalifa International, em Doha (Catar)

Data: 21 de dezembro de 2019 (Sábado)

Horário: 14h30(de Brasília)

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar)

Assistentes: Taleb Al-Marri e Saoud Al-Maqaleh (ambos do Catar)

VAR: Juan Martínez Munuera

FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Jorge Jesus

LIVERPOOL: Alisson; Milner, Joe Gomez, Van Dijk (Henderson) e Robertson; Keita, Oxlade-Chamberlain, Lallana e Mané; Salah e Firmino

Técnico: Jurgen Klopp