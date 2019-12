2 /6 /6

CELSO CARDOSO - As chances do Flamengo dependem mais do rival do que de si mesmo. Explico! O Liverpool é melhor. E se Klopp escalar força máxima, o que não aconteceu nas semifinais contra o Monterrey, a coisa se complica. Mané, Salah e Firmino juntos dispensam comentários. Van Dijk lá atrás também. Se o melhor zagueiro do mundo, especialmente, não puder mesmo jogar, Bruno Henrique e Gabigol têm razões pra se animar. Klopp teria de improvisar no setor mais uma vez. Mas em condições normais, o Liverpool deve ficar com a taça - Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press