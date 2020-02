Caldense surpreende o Atlético-MG e vence no Mineirão

Pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG perdeu por 2 a 1 para a líder Caldense neste domingo, em casa, e desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança.

Jogando pela primeira vez no ano no Mineirão, o Galo começou pressionando, mas também via os visitantes assustarem. Logo aos quatro minutos, o meia-atacante Artur exigiu uma grande defesa de Victor em cobrança de falta. Aos oito, foi a vez do time da casa chegar com perigo. Após cruzamento de Patric, a bola sobrou nos pés de Nathan, na pequena área, mas o meia chutou por cima. Dez minutos depois a bola enfim encontrou as redes. Filipe Souza converteu a cobrança de pênalti e colocou a Caldense em vantagem.

Após sofrer o gol, o Alvinegro voltou a pressionar. Guilherme Arana quase fez, mas a bola bateu no travessão, quicou na linha e saiu. O empate só saiu aos 13 minutos da segunda etapa, quando Igor Rabello aproveitou cruzamento de Hyoran e testou para o fundo do gol.

A partida não mudou de panorama depois da igualdade. O Atlético pressionando muito em busca da virada e a Caldense buscando surpreender nos contragolpes, até que conseguiu. Já aos 44 minutos, João Vitor aproveitou a falha de Zé Wellison e definiu o placar.

Com o triunfo, a Caldense assumiu a liderança do campeonato, com 13 pontos. Já o Galo está em terceiro, com 11, mas ainda pode perder posições em caso de vitória dos rivais.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 2 CALDENSE

Local: Estádio Mineirão,Belo Horizonte (MG)

Data: 16 de fevereiro de 2020, domingo

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Ronei Candido Alves

Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Frederico Soares Vilarinho

Cartão amarelo: Patric, Hyoran e Otero (Atlético-MG); Rafael Rosa, Franklin, Natahan, João Vitor e Morais (Caldense)

Gols: Filipe Souza, aos 18 do 1ºT e João Vitor, aos 44 do 2°T (Caldense); Igor Rabello, aos 13 do 2°T (Atlético-MG)

ATLÉTICO-MG: Victor, Patric, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; Jair e José Welison; Hyoran (Savarino), Marquinhos e Nathan (Di Santo) e Ricardo Oliveira (Otero).

Técnico: Rafael Dudamel

CALDENSE: Alyson, Filipe Souza, Guilherme Martins, Lucas Mufalo (Morais) e Rafael Rosa; Franklin (André Mensalão), Daniel e Nathan; João Victor, Arthur (Marco Damasceno) e Luis Henrique.

Técnico: Marcus Paulo Grippi