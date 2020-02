Sem Neymar, PSG goleia Dijon e avança às semifinais da Copa da França

O PSG derrotou o Dijon por 6 a 1, fora de casa nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa da França. O resultado garantiu a classificação do time da capital às semifinais da competição, que ainda aguarda a definição do seu próximo adversário.

A equipe visitante não contou com a presença de Neymar. O brasileiro sofreu uma lesão nas costas e corre para estar disponível na próxima semana, quando o PSG enfrenta o Borussia Dortmund, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O placar foi aberto logo ainda no primeiro minuto, com gol contra do zagueiro Lautoa. Aos 12, Chouiar empatou para os mandantes em bela batida da entrada da área. Ainda no 1º tempo, Mbappé desempatou o placar aos 43.

Na 2ª etapa, Thiago Silva marcou aos quatro minutos para ampliar o placar. Aos dez, Sarabia transformou a vitória em goleada. Para fechar, mais dois tentos nos minutos finais: Coulibaly fez outro gol contra para a equipe da casa e Sarabia marcou seu segundo para fechar a contagem.

O PSG venceu quatro das últimas cinco edições da Copa da França. Na última temporada, o time da capital enfrentou o Rennes e acabou caindo nos pênaltis após empate de 2 a 2 no tempo regulamentar. O time é o maior vencedor do torneio, com 12 títulos, contra dez do Olympique de Marselha.

Lyon elimina Olympique

Jogando em casa, o Lyon venceu o Olympique de Marselha por 1 a 0 e também garantiu vaga nas semifinais da Copa da França. Mesmo com pênalti desperdiçado por Dembélé, os mandantes fizeram com Aouar, aos 35 minutos do 2º tempo.

Confira os resultados das quartas de final da Copa da França:

Terça-Feira

Rennes 3×0 Belfort

Quarta-Feira

Dijon 1×6 PSG

Lyon 1×0 Olympique de Marselha

Quinta-Feira

17h Epinal x Saint Etienne