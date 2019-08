Sem Neymar e Cavani, Mbappe dá a vitória ao PSG sobre o Saint-Etienne

Com Neymar e Edinson Cavani fora de ação por lesão, o Paris Saint-Germain conta com o craque Kylian Mbappe para assegurar mais um título francês. Na tarde deste domingo, o atacante francês não decepcionou. Visitando o Saint-Etienne, Mbappe marcou o único gol da vitória parisiense por 1 a 0.

A vitória fora de casa deixa o PSG com 62 pontos no Campeonato Francês, a 12 do vice-líder Lille, que não saiu do empate por 0 a 0 com o Montpellier também neste domingo. O Saint-Etienne, por outro lado, continua com 40 pontos e fica na quinta posição da Ligue 1.

Jogando em casa, o PSG tentava surpreender o poderoso PSG e começou atacando. Logo aos 11 minutos, Paquet finalizou com perigo e exigiu boa defesa de Areola. A resposta veio aos 18, quando Draxler deixou um marcador no chão antes de finalizar para fora.

Aos 19 minutos, a principal estrela do desfalcado PSG apareceu pela primeira vez. O atacante Mbappe finalizou dentro da área adversária, mas Ruffier fez a defesa espalmando a bola para escanteio. Na cobrança, o time visitante não levou perigo.

O time visitante voltou a levar perigo aos 34 minutos, quando Diaby cruzou e encontrou o lateral esquerdo Bernat, hoje atuando pelo meio-campo. O espanhol finalizou, mas errou na pontaria e a bola foi para fora do gol do Saint-Etienne.

Depois de atuação abaixo do esperado no primeiro tempo, o PSG voltou do intervalo disposto a desempatar a partida, mas demorou para levar perigo. Aos 21 minutos, Di María assustou Ruffier com chute cruzado que tirou tinta da trave.

Aos 27 minutos, o PSG chegou ao primeiro gol do jogo após grande jogada coletiva e finalização acrobática de Mbappe. Após interceptação na saída de bola do Saint-Etienne, Di María passou de cabeça para Daniel Alves, que dominou no peito e lançou Mbappe por cima da defesa. O francês se esticou todo e acertou um belo voleio, deixando o goleiro sem reação.

Tentando arrancar ao menos um ponto do poderoso PSG, o Saint-Etienne partiu para o ataque e levou perigo ao gol de Areola. Aos 38 minutos, Paquet finalizou de fora da área rente ao travessão. No sexto minuto de acréscimo, Areola ainda teve de fazer a última defesa do jogo em cruzamento pela direita que acabou muito fechado e foi na direção do gol.

Todos os jogos da 25ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira

Nimes 2 x 0 Dijon

Lyon 2 x 1 Guingamp

Sábado

Olympique de Marselha 2 x 0 Amiens

Angers 3 x 0 Nice

Monaco 1 x 0 Nantes

Domingo

Caen 0 x 0 Strasbourg

Bordeaux 2 x 1 Toulouse

Lille 0 x 0 Montpellier

Reims 2 x 0 Rennes

Saint-Etienne 0 x 0 Paris Saint-Germain