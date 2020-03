Revista nomeia Raí como o jogador brasileiro mais marcante do futebol francês

Ex-camisa 10 do Paris Saint-Germain, Raí foi nomeado pela revista France Football como o jogador brasileiro mais marcante do futebol francês. Em eleição feita por jornalistas do veículo, o atual diretor de futebol do São Paulo superou nomes como Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Juninho Pernambucano e Thiago Silva para ganhar o título.

“Quando vejo os nomes dos prestigiados compatriotas que estão atrás de mim na lista, sinto muito orgulho. Tenho a felicidade de ter contribuído muito para a aproximação dos brasileiros com a França”, afirmou o ex-meia.

Outros 29 jogadores completam o ranking dos atletas verde-amarelos mais influentes na história da Ligue 1, que será divulgado por completo nesta terça-feira. A edição virtual da revista informou antecipadamente apenas o vencedor.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Raí jogou no PSG por cinco temporadas, entre os anos de 1993 e 1998. Ele disputou 217 partidas e marcou 74 gols. O ídolo são-paulino ainda tem no currículo um Campeonato Francês, duas Copas da França, duas Copas da Liga Francesa, uma Supercopa da França e uma Recopa Europeia, extinta na temporada de 1998-99.

O periódico ainda listou alguns dos brasileiros que tiveram passagens decepcionantes pelo futebol francês, com vários nomes conhecidos. Entre eles, estão: Jorge (Monaco), Vágner Love (Monaco), Ganso (Amiens), Emerson Sheik (Rennes), Luis Fabiano (Rennes), Denilson (Bordeaux) e Vampeta (PSG).