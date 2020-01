PSG joga com time misto e atropela o Linas-Montlhéry na Copa da França

O Paris Saint-Germain estreou com goleada na Copa da França na tarde deste domingo. Mesmo sem muitos titulares, a equipe de Thomas Tuchel bateu o time semi-amador Linas-Montlhéry por 6 a 0, em jogo válido pela fase 32avos de final da competição.

Desde o apito inicial, o PSG atuou com agressividade e criou diversas chances, mas o primeiro gol não saiu tão cedo. Aos 29 minutos, Aouchiche aproveitou uma bela jogada coletiva, deu um drible de corpo no zagueiro e finalizou para abrir o placar. Próximo do fim da primeira etapa, o Linas-Montlhéry perdeu um pênalti e, para piorar, sofreu o segundo tento no contra-ataque, com um chute de canhota de Cavani.

Mesmo com o placar favorável, o PSG seguiu atacando no segundo tempo e marcou mais quatro vezes. Aos 14 minutos, Cavani voltou a balançar as redes. Quem também marcou duas vezes na partida foi Sarabia, aos 17 e 23 minutos. Para finalizar a goleada, Choupo-Moting superou o goleiro adversário aos 41.

Agora, o Paris Saint-Germain avança aos 16avos de final e aguarda um sorteio para saber seu próximo adversário. A equipe volta a campo na quarta-feira, diante do Saint Etienne, pelas quartas de final da Copa da Liga Francesa.

