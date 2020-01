PSG encara time da terceira divisão em busca de vaga nas oitavas da Copa da França

Na liderança folgada do Campeonato Francês. o Paris Saint-Germain volta a campo nesta quarta-feira, desta vez pela Copa do França, contra o modesto Pau, fora de casa.

O Pau disputa a Terceira Divisão do Francês, mas vem surpreendendo na Copa da França. Na fase anterior, a equipe eliminou o Bordeaux. Por conta disso, o técnico do PSG, Thomas Tuchel, pregou atenção ao adversário.

“O Pau é um time que joga de forma agressiva. É ofensivo. Ela já venceu o Bordeaux. Sabemos que o gramado de lá não é bom, sabemos que será complicado, mas iremos lá para ganhar. Isso não é desculpa. Pau não tem nada a perder”, disse.

Tuchel admitiu que deve poupar alguns titulares.

“Se queremos fazer outra partida intensa na quarta-feira, pode ser necessário mudar e dar a outros jogadores a oportunidade de jogar. Eles podem trazer a intensidade necessária para vencer. Precisamos que cada jogador alcance nossos objetivos”, declarou.

O PSG busca um bom resultado para decidir com tranquilidade no duelo de volta, no Parque dos Príncipes.

Confira os outros jogos desta quarta-feira pela Copa da França:

Epinal x Lille

Olympique de Marselha x Strasbourg

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com