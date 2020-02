Olympique de Marselha vence Nimes com hat-trick de Benedetto

O Olympique de Marselha visitou o Nimes nesta sexta-feira e ganhou por 3 a 2, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Francês. Com show de Benedetto, a equipe do sul da França voltou a vencer e diminuiu temporariamente a diferença para o líder PSG.

O argentino anotou os três gols dos visitantes na partida, dois na primeira etapa e um na final. Os donos da casa marcaram com Ferhat e Deaux.

Com a vitória, o Olympique chegou aos 55 pontos na vice-liderança, dez a menos que o 1º colocado da capital e 11 a mais que o 3º colocado Rennes.

Já o Nimes estacionou nos 27 pontos e segue na zona de rebaixamento do campeonato. A equipe está na 18ª posição com a mesma marca do Dijon, primeira equipe fora da degola e que ainda joga no fim de semana.