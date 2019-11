Neymar volta e PSG derrota Lille pelo Campeonato Francês

Após mais de um mês longe dos gramados, Neymar voltou a jogar pelo PSG nesta sexta-feira. A equipe de Paris recebeu o Lille e venceu por 2 a 0, em confronto válido pela abertura da 14ª rodada do Campeonato Francês. O brasileiro não brilhou, mas ajudou o time da casa a sair com o triunfo e seguir isolado na liderança do campeonato.

O camisa 10 iniciou o confronto como titular e ficou no gramado até os 20 minutos da segunda etapa, quando foi substituído pelo atacante Mbappé. Os gols saíram na primeira etapa, nos pés de Icardi, aos 17 minutos, e Di Maria, com participação de Neymar na jogada, aos 31.

O PSG é o líder do Francês com 33 pontos, já com grande distância do 2º colocado, o Olympique de Marselha, que soma 22 com uma partida a menos. O time do sul da França encara o Toulose, no domingo, fora de casa.

A equipe parisiense volta a campo na próxima terça-feira, em duelo de gigantes contra o Real Madrid na Liga dos Campeões. Os time se enfrentam pelo grupo A, às 17h (Brasília), em Madrid, pela 5ª rodada da fase de grupos. Os franceses lideram a chave com 12 pontos, contra sete dos espanhóis. A expectativa é que Neymar jogue normalmente.

