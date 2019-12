Neymar volta a marcar e PSG vence Nantes pelo Campeonato Francês

O PSG venceu mais uma partida do Campeonato Francês. A equipe da capital recebeu e derrotou o Nantes por 2 a 0, nesta quarta-feira, pelo encerramento da 16ª rodada do torneio nacional. O destaque da partida ficou por conta do brasileiro Neymar, que anotou seu primeiro gol desde que retornou de lesão na coxa, na última sexta-feira 22 de novembro.

O brasileiro balançou as redes aos 41 minutos do 1º tempo, mas o lance foi anulado por conta de falta na jogada. Na segunda etapa, Mbappé abriu o placar com um golaço aos sete. Di Maria cruzou de trivela pela direita e o francês emendou de letra no canto.

No segundo tempo, foi a vez de Neymar voltar a marcar, aos 40. Em erro de saída de jogo da defesa, o goleiro visitante derrubou Icardi na área. Pênalti. O camisa 10 foi para a cobrança e converteu, em chute forte no canto direito da meta.

Com o resultado, a equipe parisiense abriu cinco pontos de vantagem na liderança da tabela. O PSG tem 36 pontos, contra 31 do Olympique de Marselha e 26 do Bordeaux, sendo que ainda conta com um jogo a menos que os demais rivais.

