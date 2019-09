Neymar marca e PSG bate Bordeaux por 1 a 0 fora de casa

Neste sábado, o Paris Saint-Germain visitou o Bordeaux em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Francês e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Neymar, que mais uma vez decidiu a favor dos parisienses.

Com o resultado, o time visitante ocupa a liderança da tabela, com 18 pontos ganhos. O time da casa, por sua vez, aparece em quinto, com 12 pontos.

Na próxima terça-feira, às 16h (horário de Brasília), o PSG visita o Galatasaray pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Já o Bordeaux, no próximo sábado, encara o Toulouse, fora de casa, pelo Francês.

Logo aos oito minutos, em uma das primeiras chances da partida, Sarabia apareceu sozinho na segunda trave para completar cruzamento da esquerda e marcou. O árbitro, contudo, viu impedimento no lance, e anulou o tento parisiense.

O time visitante ficava com a bola nos pés durante a maior parte do tempo, e trocava passes com paciência. Os mandantes, por sua vez, ficavam postados atrás, tentando anular as ações ofensivas adversárias. Neymar era um dos mais participativos, e fazia o papel de um 10, tentando armar as jogadas do PSG.

Aos 26, Meunier foi lançado na direita e bateu cruzado, mas a bola saiu rente à frente. Dois minutos depois, Neymar fez bela jogada individual e finalizou rasteiro, mas o goleiro adversário foi buscar. Aos 42, na melhor chance da primeira etapa, o camisa 10 recebeu cruzamento, subiu mais que todo mundo para cabecear e viu a bola sair muito perto da trave direita.

Na etapa complementar, o panorama não se alterou. O time de Paris tinha as ações ofensivas centralizadas em Neymar, mas não conseguia furar o bloqueio adversário. Aos oito, o camisa 10 bateu falta com perigo, e aos 16, de dentro da área, bateu cruzado para fora. Logo na sequência, o brasileiro fez um belo corta-luz e deixou para Mbappé – que havia acabado de entrar – parar numa grande defesa do goleiro adversário.

Depois de muita pressão, aos 24 minutos enfim o PSG conseguiu balançar as redes, justamente com Neymar. O ex-corintiano Pablo errou na saída de bola, Mbappé recuperou e cruzou por baixo para o brasileiro, que com o gol livre, só teve o trabalho de completar.

Aos 33 minutos, Mbappé voltou a desperdiçar grande oportunidade. O camisa 7 recebeu bola enfiada, ficou cara a cara com o goleiro e tentou de cavadinha, mas o arqueiro Costil conseguiu desviar. Daí para frente, os parisienses seguiram em cima, mas não conseguiram ampliar e venceram mesmo pelo placar mínimo.