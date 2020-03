Neymar e Mbappé brilham e PSG goleia Lyon para chegar à final da Copa da França

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain goleou o Lyon por 5 a 1 e garantiu a sua vaga na final da Copa da França. Os parisienses saíram atrás, mas viraram a partida com Neymar, de pênalti, e construíram o resultado com brilho de Mbappé.

Garantido na final, o PSG agora espera o vencedor de Saint-Étienne x Rennes para saber contra quem disputará mais uma taça nacional. No Campeonato Francês, o time da capital francesa lidera com tranquilidade, com 68 pontos, 13 de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha.

A partida começou muito movimentada e demorou apenas 10 minutos para o Lyon inaugurar o marcador. Ekambi recebeu pelo lado direito e cruzou rasteiro para Terrier mandar para as redes.

A resposta do Paris Saint-Germain foi rápida e o jogo voltou a estar empatado já aos 13. Depois de cobrança de escanteio, Kurzawa tentou o cabeceio e Mbappé completou para o gol e igualou o placar.

Os dois times continuaram com muita força no ataque e por pouco a rede não balançou mais vezes antes do intervalo. Navas impediu mais um dos mandantes, enquanto a trave não deixou que Cavani marcasse para o Paris Saint-Germain.

No segundo tempo, Marçal colocou a mão na bola dentro da área aos 16 minutos. A arbitragem marcou pênalti e ainda expulsou o zagueiro do Lyon. Neymar foi para a cobrança e bateu com categoria para virar a partida.

Em vantagem numérica, o PSG ficou mais tranquilo na partida e transformou a vitória em goleada. Aos 24, Mbappé ampliou o placar depois de linda arrancada, e Sarabia marcou aos 36 e Mbappé marcou o seu terceiro para fechar a goleada.