Mbappé realiza “doação muito grande” para ajudar pessoas necessitadas durante a pandemia

Nos últimos dias, diversas personalidades do esporte vêm se mobilizando para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Nesta sexta-feira, a Fundação Abbé Pierre, instituição francesa que presta auxílio a pessoas com necessidades habitacionais, anunciou que o atacante Kylian Mbappé realizou uma “doação muito grande”, mas sem revelar o valor.

“Preocupado com as consequências da grave crise de saúde que atinge o nosso país, mas também com todas as conseqüências que isso pode gerar sobre as pessoas mais frágeis, Kylian Mbappé acaba de fazer uma doação muito grande para apoiar o trabalho da Fundação Abbé Pierre. Sua generosidade permitirá, em particular, implementar ações de primeiros socorros: acesso a água e higiene para pessoas em situações muito precárias, acesso a comida e abrigo para pessoas sem-teto. A Fundação agradece sinceramente a Kylian Mbappé por sua generosidade e atenção a pessoas em grande precariedade”, escreveu a instituição em comunicado.

#FRATERNITÉ #SOLIDARITÉ Du talent et du cœur, @KMbappe soutient la Fondation @Abbe_Pierre. Merci à lui pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité. 👉 https://t.co/utDhSLYuKH 📷dr pic.twitter.com/sTShDX45Om — FondationAbbéPierre (@Abbe_Pierre) March 27, 2020

O jogador do Paris Saint-Germain é mais um futebolista a ceder recursos para a luta contra a disseminação da covid-19. Além dele, estrelas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Paulo Pogba, Robert Lewandowski e David De Gea também contribuíram para a contenção da doença.

Dentro de campo, o Campeonato Francês, assim como outras competições no mundo inteiro, está paralisado por tempo indeterminado. Atualmente, o PSG lidera a Ligue 1, com 68 pontos conquistados, seguido de longe pelo Olympique de Marselha, que tem 56.