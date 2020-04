Governo francês proíbe volta de eventos culturais e esportivos antes de setembro

A França deve seguir a Bélgica e a Holanda e cancelar a temporada de seu campeonato nacional. O motivo: o governo do país proibiu nesta terça-feira a volta de qualquer competição nacional antes do mês de setembro, período em que já estaria sendo iniciada a temporada 2020/21.

O primeiro ministro Edouard Philippe anunciou medidas para começar a encerrar a quarentena na França a partir de 11 de maio. Todavia, ele deixou claro que os jogos esportivos estão proibidos mesmo sem a presença de torcida nas arenas.

“As grandes manifestações esportivas e culturas, nomeadas de festivais, todos os eventos com mais de 5 mil participantes, vão precisar de uma autorização com bastante antecedência e não podem ocorrer antes de setembro. Assim, a temporada dos esportes – incluindo o futebol – não poderá recomeçar agora”, comentou o primeiro ministro.

Na última semana, a Liga Francesa de futebol havia anunciado a intenção de reiniciar as principais divisões do país em 17 de junho para serem encerradas no início de agosto. O PSG vinha na liderança da competição, com 12 pontos de vantagem e uma partida a menos em relação ao Olympique de Marselha.

