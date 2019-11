Dijon vence Paris Saint-Germain de virada pelo Campeonato Francês

Nesta sexta-feira, Paris Saint-Germain e Dijon abriram a 12ª rodada do Campeonato Francês, no Estádio Gaston Gérard, em Dijon. E o time da capital da França acabou derrotado pelo placar de 2 a 1, de virada. Mbappé abriu o marcador para os visitantes, enquanto Mounir Chouiar e Jhonder Cádiz garantiram o triunfo dos donos da casa.

Mesmo com o revés, o PSG segue na liderança isolada da competição nacional com 27 pontos conquistados, oito a mais que o segundo colocado Nantes. Já o Dijon chega a 12 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento.

O Paris Saint-Germain fez 1 a 0 aos 19 minutos do primeiro tempo. Mbappé tentou o passe em profundidade, mas viu a defesa cortar. Di María ficou com a sobra e devolveu para o camisa 7, que ficou na cara do goleiro e deu um belo toque de cobertura para balançar as redes.

Contudo, o Dijon chegou ao empate nos acréscimos da etapa inicial. Depois de bate-rebate, Didier N’Dong fez o cruzamento rasteiro e Keylor Navas cortou nos pés de Mounir Chouiar, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

A virada veio logo nos primeiros lances do segundo tempo, em grande jogada de Jhonder Cádiz. Aos dois minutos, o atacante recebeu em cobrança de lateral, protegeu, cortou dois marcadores e invadiu a área. Então, deixou mais um zagueiro para trás e bateu entre as pernas do arqueiro costarriquenho, virando a partida.

Pela próxima rodada, ambas as equipes jogam fora de casa, no sábado (9). Enquanto os parisienses encaram o Stade Brestois, os dijonais enfrentam o Monaco. Antes disso, o Paris Saint-Germain recebe o Club Brugge no Parque dos Príncipes, na quarta-feira (6), pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.