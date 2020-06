Retorno do Português tem golaço envolvendo dois ex-são-paulinos

Após quase três meses de paralisação do Campeonato Português, o primeiro gol no retorno do futebol envolveu dois ex-são-paulinos. Com um belo chute de fora da área, Lucas Fernandes superou o goleiro Denis e garantiu a vitória do Portimonense por 1 a 0 sobre o Gil Vicente, na abertura da 25ª rodada.

“Estou feliz demais em voltar a jogar, a fazer um belo gol e ajudar minha equipe no campeonato. Estávamos muito ansiosos por esse retorno e conseguimos voltar em grande nível. Agora é dar sequência para tirar o Portimonense dessa situação e trabalhar forte para manter a pegada e ir em busca das vitórias”, comentou Lucas.

O meia acertou um chute de fora da área, aos quatro minutos do segundo tempo, e garantiu três importantes pontos ao Portimonense, que luta contra rebaixamento. Denis nem sequer teve tempo de saltar para evitar que a bola entrasse no ângulo. Com 19 pontos, o time está a três de fugir da zona de perigo.

A próxima partida do Portimonense é contra o Benfica, no dia 10 junho.

“Peço que confiem na gente, o grupo está trabalhando forte pra sair dessa situação. Vamos fortes contra o Benfica na próxima rodada para buscar a manutenção na primeira divisão”, completou Lucas Fernandes.