Messi é eleito o craque da primeira rodada da Liga dos Campeões

Lionel Messi foi eleito nesta quinta-feira o craque da primeira rodada da Liga dos Campeões. Decisivo no duelo de estreia da atual edição do torneio, contra a Juventus, no Camp Nou, o camisa 10 blaugrana mostrou que deverá brigar novamente pelo prêmio de melhor jogador do ano.

As grandes atuações de Cristiano Ronaldo nos últimos tempos acabaram ofuscadas nesta semana por Lionel Messi. Com a saída de Neymar do Barcelona, o craque argentino voltou a ser o único jogador desconcertante da equipe e não sentiu a pressão de ter de liderar os catalães contra a Juventus, justamente seu algoz da última edição da Liga dos Campeões.

Messi também quebrou um grande tabu contra a Juventus. O jogador jamais havia marcado um gol em Buffon e no confronto válido pela primeira rodada do Grupo D ele acabou balançando as redes duas vezes e participando do gol de Rakitic.

Neymar, que também balançou as redes na estreia do Paris Saint-Germain, que goleou o Celtic por 5 a 0 na Escócia, ficou na segunda colocação, com 35% dos votos. Cristiano Ronaldo, que assim como os seus dois concorrentes também marcou gols contra o Apoel, terminou em terceiro, com 14% dos votos.