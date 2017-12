Elogiado por Heyncks, James Rodríguez será titular contra o PSG

Jupp Heynckes voltou a elogiar o meio-campista James Rodríguez. O treinador do Bayern de Munique declarou que o colombiano está “jogando cada dia melhor” e ainda adiantou que ele será titular contra o Paris Saint-Germain, na terça-feira, pela Liga dos Campeões.

“É evidente que James está se sentindo bem e está jogando cada dia melhor. Não é apenas um grande jogar, mas ele corre todo o campo. Jogará amanhã (terça-feira) desde o começo”, declarou o comandante do atual campeão do Campeonato Alemão.

A equipe bávara já está com o segundo lugar do grupo garantido e, consequentemente, uma vaga nas oitavas de final da competição continental. No entanto, para liderar o grupo, o Bayern precisa ganhar dos parisienses por quatro gol de vantagem. “Não somos tão arrogantes para dizer que vamos jogar pelo primeiro lugar do grupo. O que está em jogo amanhã é o prestígio”, comentou Heynckes.

No primeiro confronto entre as duas equipes, em Paris, a equipe do Parque dos Príncipes venceu por 3 a 0 e o resultado encaminhou a demissão do treinador italiano Carlo Ancelotti. Desde a chegada de Heynckes, o Bayern venceu dez de onze partidas que disputou.