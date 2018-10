Torcedores são presos por soltarem fogos de artifício no hotel do Boca

Torcedores do Palmeiras foram presos nos arredores do hotel em que o Boca Juniors está hospedado em Campinas após terem soltado fogos de artifícios por volta das 2h30 (de Brasília).

De acordo com a TyC Sports, os presentes tinham material pirotécnico o suficiente para fazer barulho durante toda a noite. No entanto, a rápida ação da polícia terminou com a detenção dos torcedores.

Palmeiras e Boca Juniors se enfrentam, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores. O Verdão precisa vencer por três gols de diferença e, em caso de 2 a 0, o duelo vai para os pênaltis.

