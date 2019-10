Quem se classifica na semifinal entre Flamengo e Grêmio? Blogueiros opinam!

4 /7 /7

João Ricardo Cozac: Flamengo está com a confiança e o futebol em alta. É favorito para a conquista da vaga na final jogando no Maracanã. Por outro lado, o Grêmio conquistou muitas vitórias e jogou bastante bem no território adversário ao longo desse ano. Não me arrisco a dar um palpite. Apenas entendo que será uma das melhores partidas de 2019. (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)