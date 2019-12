Vitória corintiana põe 4 grandes de SP na Libertadores de forma inédita

Com a confirmação da vaga do Corinthians na pré-Libertadores, após a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará nesta quarta-feira, os quatro grandes times de São Paulo estarão juntos na disputa do torneio continental pela primeira vez em 2020.

Assim como em 2005 e 2006, será o recorde de participantes paulistas na competição. No primeiro ano, Palmeiras, Santo André, Santos e São Paulo estavam na competição e no último, o Timão, campeão brasileiro do ano anterior, e o Paulista, campeão inédito da Copa do Brasil, substituíram Santos e Santo André.

São Paulo e Corinthians foram favorecidos pelo aumento no número de vagas para a competição. O Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores, fez com que se abrisse mais uma via Brasileirão. Assim como o Athletico Paranaense, que conquistou o título da Copa do Brasil e é o quarto colocado no nacional. Sendo assim, o G-6, grupo dos seis primeiros que classificam para o mais importante torneio da América do Sul, se tornou G-8.

Ao todo serão oito equipes brasileiras na Copa Libertadores da próxima temporada. Somados aos quatro paulistas, Flamengo, Athletico Paranaense e Grêmio (quatro colocado no Brasileirão) estão garantidos na fase de grupos. Há ainda a disputa entre Internacional e Goiás pela oitava posição e uma preliminar para chegar ao chaveamento principal.

Confira cenário que levou Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians à Libertadores 2020:

Santos: vice-colocado no Campeonato Brasileiro, o Peixe já tem vaga garantida na fase de grupos desde a 34ª rodada, quando derrotou o Cruzeiro por 4 a 1 na Vila Belmiro.

Palmeiras: assim como o Alvinegro praiano, o Verdão, terceiro colocado, confirmou a classificação direta na mesma rodada, apesar da derrota de 2 a 1 para o Grêmio, em pleno Allianz Parque.

São Paulo: o Tricolor já estava garantido na Libertadores desde a última rodada. Mesmo com o revés de 3 a 0 para o Grêmio, contou com uma combinação de resultados que carimbou a ida. Porém, somente nesta quarta-feira, após a vitória contra o Internacional por 2 a 1 no Morumbi, que enfim veio a confirmação da sexta posição e na fase de grupos.

Corinthians: sétimo colocado, o Timão não tem mais chances de conquistar uma vaga direta, mas já assegurou a fase pré-Libertadores.