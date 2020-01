Guaraní-PAR bate San José-BOL e fica próximo de enfrentar Corinthians na Libertadores

O Guaraní, do Paraguai, derrotou o San José, da Bolívia, por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, em Oruro, pela primeira fase da Pré-Libertadores. Com o resultado, os paraguaios ficam a um empate de garantir a classificação e enfrentar o Corinthians na próxima fase preliminar.

A partida foi bastante equilibrada e decidida apenas na reta final. Aos 40 minutos da segunda etapa, Cristian Báez,de pênalti, garantiu vitória ao Guaraní, fora de casa. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h15, no Estádio Rogelio Livieres, em Assunção.

As duas equipes são velhas conhecidas do Timão. Em 2015, a equipe paraguaia eliminou o Corinthians da Libertadores, nas oitavas de final, em plena Arena. Já os bolivianos, enfrentaram o Alvinegro na fase de grupos do torneio continental em 2013.