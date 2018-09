Palmeiras faz mudanças na lista de inscritos para Libertadores

O Palmeiras realizou duas mudanças em sua lista de inscritos na Copa Libertadores. Nesta terça-feira, o zagueiro Thiago Martins e o atacante Keno deixaram a relação de atletas disponíveis para o torneio sul-americano enquanto Gabriel Furtado e Papagaio entraram.

Os jovens de 18 anos são formados pelas categorias de base do clube e ainda integram o plantel sub-20 do Alviverde. Se passar para a semifinal, o Palmeiras poderá fazer mais duas mudanças na lista.

A dupla, que ainda não entrou em campo sob o comando de Luiz Felipe Scolari, está com a delegação palestrina que viajou para Santiago nesta tarde. Na quinta-feira, o Alviverde encara o Colo-Colo, às 21h45 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Liberta.

Keno foi vendido pelo Verdão ao Pyramids FC, do Egito, por aproximadamente R$ 37,8 milhões no final de junho. Já Thiago Martins foi negociado no mês passado por empréstimo com o Yokohama Marinos, do Japão.