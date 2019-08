Palmeiras confirma e jogo de volta contra o Grêmio pela Liberta será no Pacaembu

O Palmeiras confirmou, nesta quarta-feira, a mudança de local do jogo de volta contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores, no dia 27, às 21h30. A partida, que aconteceria no Allianz Parque, será transferida para o Pacaembu.

O que motivou a mudança foram os dois shows da dupla Sandy & Júnior, marcados para os dias 24 e 25 deste mês. Como não haveria tempo hábil para a preparação do gramado, a partida precisou ser transferida ao Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho.

Curiosamente, Palmeiras e Grêmio jogaram apenas uma vez no Allianz Parque. Desde 2014, ano em que a arena foi inaugurada, os shows têm feito com que os jogos entre o Verdão e o Tricolor Gaúcho sejam alterados de local. A única vez em que as duas equipes jogaram na casa alviverde foi em 2017, pela Copa do Brasil, quando o empate persistiu no placar e o time gaúcho ficou com a classificação para as semis.

Se o jogo de volta foi alterado, o jogo de ida pela será mantido. A Arena do Grêmio receberá a primeira partida entre as duas equipes no dia 20, terça-feira, às 21h30.

O jogo de volta das quartas de final da @LibertadoresBR contra o Grêmio, dia 27/08, será no Pacaembu. A mudança foi necessária devido à realização de dois shows no Allianz Parque nos dias 24 e 25/08, impossibilitando, assim, a preparação adequada do estádio para a partida. pic.twitter.com/HiLbR2JL7Y — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 7, 2019

