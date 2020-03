Marcos brinca com corintianos após vitória do Palmeiras sobre o Guaraní

Confira este e outros vídeos em

O ex-goleiro Marcos segue atuante nas redes sociais, inclusive brincando com os rivais. Na noite desta terça-feira, ele destacou a vitória na Libertadores do seu ex-time, o Palmeiras, sobre o Guaraní, do Paraguai, equipe que eliminou justamente o Corinthians nas fases anteriores da competição sul-americana.

Em tom irônico, Marcos escreveu sem citar a equipe de Parque São Jorge: “Vingados com sucesso. Não precisa agradecer, pessoal”.

O Corinthians disputou recentemente dois jogos diante do Guaraní, do Paraguai. Fora de casa, perdeu por 1 a 0. Em Itaquera, venceu por 2 a 1 e, com isso, foi eliminado da Libertadores por sofrer um gol como mandante.