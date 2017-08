Luan não vê possível eliminação na Libertadores como “fim do mundo”

O Palmeiras tem duas decisões pela frente em seu calendário. Neste domingo, o Verdão enfrenta o Atlético-PR, na última partida do primeiro turno do Brasileirão. Já na quarta-feira, o adversário é o Barcelona de Guayaquil, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Na visão do zagueiro Luan, uma possível eliminação diante os equatorianos não significaria o fim do mundo. “Somos pressionados só de vestir a camisa do Palmeiras. A declaração (de Alexandre Mattos) está certa. Deus me livre, a gente vai passar, mas se ocorrer (eliminação), o mundo não acaba. Não quero nem pensar nisso. Seria até desrespeito com o Atlético-PR falar de Libertadores hoje. Desde moleque uma frase me marcou, que diz que o jogo mais importante sempre é o próximo”, destacou Luan.

O Palmeiras não teve resultado positivo na primeira partida das oitavas da competição internacional. Jogando na casa do Barcelona, o Verdão perdeu por 1 a 0, e precisa vencer o duelo desta quarta para avançar às quartas de final.

O defensor também lembrou uma das frases mais icônicas da torcida palmeirense. “Como o torcedor diz, a Libertadores é a obsessão do clube, mas a gente tem que chegar em todas as competições”, avaliou Luan.

Campeão do Brasileirão 2016, o Palmeiras montou uma equipe muito competitiva, e despertou nos torcedores o desejo de disputar o título em todas as competições que disputasse. No entanto, com um primeiro semestre de altos e baixos, o Verdão foi eliminado da Copa do Brasil, pelo Cruzeiro, e caiu nas semifinais do Campeonato Paulista.