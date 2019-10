Gallardo elogia Flamengo, mas garante: “A experiência pesa”

Além de finalistas da Libertadores da América, Flamengo e River Plate também lideram os respectivos campeonatos nacionais. Na noite desta terça-feira, após a vitória sobre o Colón por 2 a 1, que garantiu a ponta da tabela para os Millionarios, o técnico Marcelo Gallardo concedeu entrevista à TNT Sports e projetou a decisão do dia 23 de novembro, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile.

“Vão se enfrentar duas equipes muito boas. Assim como nós, eles merecem estar na final. O Flamengo evoluiu, deu para ver contra o Grêmio. Tem mostrado coisas positivas em suas atuações. Nem sempre teve a chance de jogar assim. Sofreu contra o Emelec, mas hoje vive um bom momento. Lidera seu campeonato, é finalista da Copa”, comentou.

O comandante elogiou a maneira que Jorge Jesus arma o elenco do Flamengo, mas lembrou que outros fatores entram em campo em uma decisão de Libertadores da América.

“Eles apostam em algo atraente. Precisamos ver como reagem. Na minha opinião, há outras coisas na final que pesam. Estamos acostumados com jogos assim, e o Flamengo está na sua primeira vez. A experiência pesa”, destacou.

Além dos dois campeonatos, o River também está nas semifinais da Copa Argentina. Diante disso, o treinador explicou porque, como Jorge Jesus, não poupa jogadores em qualquer circunstância.

“Isso fala muito sobre esses jogadores, que trabalham arduamente no que acreditamos. De maneira a sentir e não relaxar, muito normal após uma grande vitória. Isso acontece muito no futebol argentino. A exigência é permanente. Se você não desfrutar, a tendência é cair. Eles sentem prazer em insistir e não relaxar”, finalizou.

