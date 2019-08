Em vantagem, Palmeiras recebe o Grêmio no Pacaembu por vaga na semi

Valendo uma vaga na semifinal da Copa Libertadores, Palmeiras e Grêmio fazendo o segundo jogo das quartas nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Após vencer em Porto Alegre por 1 a 0, o Verdão precisa de um simples empate no Pacaembu para avançar. Os gaúchos, por sua vez, levam a decisão aos pênaltis em caso de uma repetição do placar da ida e se classificam com um resultado positivo desde que marquem dois gols ou mais.

Para a partida decisiva, Luiz Felipe Scolari deve repetir a escalação do duelo no Sul com a exceção de um jogador: Felipe Melo. O camisa 30 foi expulso e cumprirá suspensão, abrindo espaço para Thiago Santos receber uma chance entre os titulares. No banco de reservas, o treinador contará com os retornos do zagueiro Vitor Hugo e do meia Ramires, recuperados de problemas no quadril e tórax, respectivamente.

“O Grêmio é sempre ofensivo, joga se movimentando, gosta de jogar com a bola. A gente tem grande poder de marcação, mas temos jogadores na frente que podem fazer a diferença, como sempre fazem. A gente conhece bem os jogadores do Grêmio. Jogadores que se não forem bem marcados vão desequilibrar. Óbvio que vão querer fazer algo diferente, mas nós também estudamos muito eles. Vai ser outra grande partida”, disse o goleiro Weverton.

Mesmo sem poder usar o Allianz Parque por conta de um show, o Palmeiras vai confiante para o Pacaembu. Jogando no estádio, o time alviverde está invicto há 10 jogos e jamais deixou o campo derrotado pelo adversário gaúcho em toda a história. Desde a temporada de 1961, palestrinos e tricolores fizeram 16 partidas no local, com 13 vitórias dos mandantes e três empates.

Em desvantagem o Grêmio irá até a São Paulo com a missão de manter viva a chance de seguir na briga pelo tetra da Libertadores. Depois de ter saído lesionado na primeira partida, o lateral esquerdo Bruno Cortez está recuperado e vai para o jogo.

No restante do time, o técnico Renato Portaluppi deve manter a mesma formação das últimas partidas. Apesar de contestado pela torcida, o centroavante André seguirá no ataque ao lado de Everton.

“Lógico que (o Grêmio) está vivo. Diferença de um gol, diferença mínima, algo que a gente tem condições de buscar lá. A gente se comportou muito bem, mas acabou tomando um gol, infelizmente. Temos totais condições de buscar o resultado lá em São Paulo”, disse o volante Jean Pyerre.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x GRÊMIO

Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 27 de agosto de 2019, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

Assistentes: Hernan Maidana (ARG) e Ezequiel Brailovsky (ARG)

VAR: Daniel Fedorczuk (URU)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano

Técnico: Luiz Felipe Scolari

GRÊMIO: Paulo Victor, Léo Gomes, Geromel, Kannemann e Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre e Alisson, Everton e André.

Técnico: Renato Gaúcho