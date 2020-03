Conmebol vai antecipar parte da premiação de equipes da Libertadores

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira que vai adiantar uma parte da premiação das equipes que estão na fase de grupos da Libertadores. A iniciativa tem o objetivo de minimizar as dificuldades financeiras dos clubes em meio à pandemia do coronavírus.

O valor total que os clubes vão receber é de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões). No entanto, a antecipação é de no máximo 60% deste valor, que equivale a 1,8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 9,1 milhões).

CONMEBOL anticipará pagos a clubes para mitigar el impacto del Covid-19 🔹 https://t.co/4ESxBUIFMW — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 26, 2020

Em nota oficial, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, comentou sobre a decisão: “Situações como essa exigem respostas rápidas e excepcionais, com o objetivo tanto de preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano quanto para reduzir, na medida do possível, o impacto econômico da interrupção das competições”.

A paralisação da Copa Libertadores ocorreu logo após a disputa da segunda rodada da fase de grupos. O principal torneio da América do Sul, assim como torneios nacionais e estaduais, só deve retornar quando a proliferação do coronavírus estiver estabilizada.

