Confira quais jogos da Libertadores serão transmitidos no Facebook

Assim como na última temporada, o Facebook Watch transmitirá jogos da Libertadores às quintas-feiras. No calendário estão partidas do Flamengo, Santos, São Paulo, além de um Gre-Nal inédito.

Os jogos contam com transmissão gratuita via rede social, por meio da página CONMEBOL Libertadores, e ocorrerão até as quartas de final da competição.

Confira o calendário de transmissões:

12 de março

Grêmio (BRA) x Internacional (BRA)

Partida transmitida às 21h (horário de Brasília)

19 de março

Independiente Del Valle (EQU) x Flamengo (BRA)

Partida transmitida às 21h (horário de Brasília)

9 de abril

Delfín (EQU) x Santos (BRA)

Partida transmitida às 23h (horário de Brasília)

23 de abril

Olimpia (PAR) x Santos (BRA)

Partida transmitida às 19h (horário de Brasília)

7 de maio

Grêmio (BRA) x América de Cali (COL)

Partida transmitida às 21h30 (horário de Brasília)