Confira o calendário detalhado dos paulistas na Libertadores

A Conmebol divulgou a data, o horário e o local dos jogos da fase de grupos e das preliminares da Copa Libertadores de 2020. O primeiro paulista a entrar em campo pelo torneio continental será o Corinthians, no dia 5 de fevereiro.

Oito clubes brasileiros estão na disputa: Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Athletico Paranaense já garantidos na fase de grupos, enquanto Corinthians e Internacional precisarão passar por duas fases antecedentes.

Do Brasil, o Inter será o time estreante na competição, no dia 4 de fevereiro, ainda sem local, esperando um adversário ainda não definido do Chile, fora de casa. No dia seguinte será a vez do Timão, também como visitante, contra ou Guarani, do Paraguai, ou um time boliviano.

Caso Internacional e Corinthians avancem, caíram nos agrupamentos de Grêmio e Palmeiras, respectivamente, seus maiores rivais. Fato curioso é que o dérbi seria disputado 8 de abri, exatamente dois anos após a polêmica final do Campeonato Paulista de 2018, em que o Alvinegro venceu nos pênaltis.

Pela fase de grupos, o Peixe será o primeiro brasileiro a estrear, no dia 3 de março. No grupo G, o Santos vai a Argentina enfrentar o Defensa y Justicia, às 19h15. Mais tarde, às 21h30, será a vez do Furacão pegar o Peñarol, do Uruguai, na Arena da Baixada, pelo chave C; mesmo horário em que o Grêmio duela com o América de Cali, na Colômbia, pelo grupo E.

No dia seguinte, será a vez do atual campeão, o Flamengo jogar. O Rubro-negro visitará o Junior Barranquilla, também na Colômbia, às 21h30. Na mesma data, mais cedo, o Verdão pega o Tigre, na Argentina, às 19h15.

Confira os jogos do brasileiros na Libertadores 2020:

Corinthians

Ida: 05/02 Bolívia 4 ou Guarani (PAR) x Corinthians- 21h30

Volta: 12/02 Corinthians x Bolívia 4 ou Guarani (PAR)- 21h30

Internacional

Ida: 04/02 Chile 4 x Internacional- 19h15

Volta: 11/02 Internacional x Chile 4- 19h15

Athletico Paranaense

03/03 Athletico Paranaense x Peñarol (URU)- 21h30

11/03 Colo-Colo (CHI) x Athletico Paranaense- 19h15

17/03 Bolívia 2 x Athletico Paranaense- 19h15

08/04 Athletico Paranaense x Colo-Colo (CHI)- 19h15

21/04 Athletico Paranaense x Bolívia 2- 21h30

05/05 Peñarol (URU) x Athletico Paranaense- 21h30

Flamengo

04/03 Junior Barranquilla (COL) x Flamengo- 21h30

11/03 Flamengo x G1- 21h30

19/03 Independiente Del Valle (EQU) x Flamengo- 21h

07/04 G1 x Flamengo- 19h15

22/04 Flamengo x Independiente Del Valle (COL)- 21h30

06/05 Flamengo x Junior Barranquilla- 21h30

Grêmio

03/03 América de Cali (COL) x Grêmio- 21h30

12/03 Grêmio x G4 (pode ser o Internacional)- 21h

18/03 Universidad Católica (CHI) x Grêmio- 21h30

08/04– G4 (pode ser Internacional) x Grêmio- 21h30

21/04- Grêmio x Universidad Católica (CHI)- 19h15

07/05 Grêmio x América de Cali (COL)- 21h30

Palmeiras

04/03 Tigre (ARG) x Palmeiras- 19h15

10/03 Palmeiras x G2 (pode ser o Corinthians)- 21h30

18/03 Bolívar (BOL) x Palmeiras- 21h30

08/04 G2 (pode ser o Corinthians) x Palmeiras- 21h30

22/04 Palmeiras x Bolívar (BOL)- 19h15

06/05 Palmeiras x Tigre (ARG)- 21h30

Santos

03/03 Defensa y Justicia (ARG) x Santos- 19h15

10/03 Santos x Delfín (EQU)- 19h15

17/03 Santos x Olímpia (PAR)- 21h30

09/04 Delfín (EQU) x Santos- 23h

23/04 Olímpia (PAR) x Santos- 19h

05/05 Santos x Defensa y Justicia (ARG)- 19h15

São Paulo

05/03 Binacional (PER) x São Paulo- 23h

11/03 São Paulo x LDU (EQU)- 21h30

17/03 São Paulo x River Plate (ARG)- 21h30

07/04 LDU x São Paulo- 21h30

22/04 RIver Plate (ARG) x São Paulo- 21h30

05/05 São Paulo x Binacional (PER)- 21h30