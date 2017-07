Atletas do Palmeiras terão mais um jogo para se garantir na ‘seleção’ da Liberta

Os jogadores do Palmeiras terão mais uma partida para se garantir entre os escolhidos de Cuca para o retiro visando a Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira, contra o Botafogo, o treinador fará um último teste da equipe antes de selecionar os atletas, e a formação deverá ser próxima da que venceu o Avaí no último sábado.

“Uma grande base da equipe ideal jogou contra o Avaí. Em jogos como esses, você testa e vê como o time se comporta sem o primeiro volante. Repetirei isso contra o Botafogo. Depois, vou poupar o time ou parte dele contra o Atlético-PR”, afirmou o técnico Cuca.

O Verdão deverá ter reservas contra o Furacão porque a equipe ideal definida por Cuca estará em Atibaia se preparando para a partida do dia 9 de agosto, contra o Barcelona de Guaiaquil, no Palestra Itália, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. No primeiro jogo, o time alviverde perdeu por 1 a 0 para os equatorianos fora de casa.

“Viemos de uma vitória sobre o Sport, empate com o Flamengo e vitória sobre o Vitória, no Brasileiro. Se vencermos Botafogo e Atlético-PR acabamos o turno com 35 pontos, um a menos do que no ano passado. As coisas passam a ter outra direção e uma pressão menor”, completou o treinador, antes de falar da prioridade do Alviverde.

“Lógico que depois de uma eliminação (na Copa do Brasil, contra o Cruzeiro), mesmo não perdendo, não podemos nos deixar abalar o trabalho. Os jogadores são experientes e sabem que o futebol é dessa forma, dinâmico. Não pode ficar lamentando uma desclassificação. É seguir nosso caminho para conseguir nosso objetivo que é a Libertadores”, finalizou.