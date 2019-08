Sem Messi, Barcelona fica no empate com o Osasuna fora de casa

Neste sábado, o Barcelona visitou o Osasuna em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol e a partida acabou empatada pelo placar de 2 a 2.

Com o resultado, o time da casa ocupa a quarta colocação do campeonato, com cinco pontos. Já os visitantes, que somam quatro pontos, aparecem na quinta posição.

O Barcelona só volta a entrar em campo no dia 14/09, sábado, dentro de casa, diante do Valencia. Já o Osasuna, no mesmo dia, visita o Real Valladolid.

Jogando sem Messi, que ainda busca a melhor forma física, o Barcelona começou mal a partida, e viu o Osasuna abrir o placar logo aos seis minutos de jogo. Após cruzamento da direita, Roberto Torres apareceu sozinho na segunda trave e pegou de primeira, de perna esquerda, para anotar um golaço.

Mesmo após o gol, o time da casa seguiu conseguindo manter a bola no campo de ataque, ao passo que o time visitante, muito apático, se fechava atrás. O clima era muito quente em Pamplona, e aos 30 minutos, o árbitro parou o jogo para a reidratação dos jogadores. Na retomada da partida, o melhor lance do time catalão aconteceu aos 47, quando Alba se jogou dentro da área pedindo pênalti, mas o árbitro nada marcou.

No intervalo, o técnico Ernesto Valverde promoveu a entrada do jovem Fati, de 16 anos, no lugar de Semedo, e a alteração deu resultado. Logo aos cinco minutos da etapa complementar, após cruzamento na área, o garoto subiu mais que todo mundo para testar e marcar o seu primeiro gol com a camisa catalã.

Após o gol de empate, o time visitante cresceu, e aos 18 minutos, virou a partida com gol brasileiro. Após pressão no campo de ataque, o Barcelona roubou a bola e ela ficou com Arthur, que limpou e bateu de perna direita para colocar sua equipe em vantagem no placar.

Quando tudo parecia se encaminhar para uma vitória catalã, contudo, a partida novamente mudou de panorama. Aos 34 minutos, após cruzamento na área, a bola bateu no braço de Piqué, e o árbitro marcou a penalidade.Torres foi para a cobrança e, com categoria, deslocou o goleiro para empatar a partida.

Na reta final da partida, Valverde ainda colocou a equipe para frente, promovendo a entrada de De Jong no lugar de Vidal. A mudança, contudo, não surtiu muito efeito, e o jogo acabou mesmo empatado.