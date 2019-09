Real Madrid vence, tira invencibilidade do Sevilla e assume a vice-liderança

O Real Madrid é o novo vice-líder do Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe de Zinédine Zidane visitou o Sevilla no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, fez uma partida segura e venceu o duelo da quinta rodada por 1 a 0, com um gol solitário de Benzema.

Em um primeiro tempo parelho, o Real Madrid construiu as duas melhores chances de gol, mas foi frustrado por Vaclík. Na primeira, Hazard apareceu livre pela esquerda e chutou cruzado para grande defesa do arqueiro checo. Logo na sequência, Carvajal recebeu ótimo passe de James Rodríguez e finalizou para nova intervenção do goleiro.

Na segunda etapa, o Real Madrid não demorou em abrir o placar. Com 18 minutos jogados, Carvajal foi à linha de fundo e cruzou na medida para Benzema, livre na entrada da pequena área, cabecear no contrapé de Vaclík e marcar um belo gol.

Buscando ao menos um empate, o time da casa foi para o tudo ou nada. Aos 42, Nolito fez boa jogada pela esquerda e bateu em direção ao meio da área, onde Chicharito Hernández desviou para as redes, mas o lance foi anulado por impedimento, decretando a vitória madridista.

Com o resultado, o Real Madrid se recupera da derrota vexatória para o PSG na Liga dos Campeões, mantém a invencibilidade no Espanhol e vai aos 11 pontos, assumindo a vice-liderança – o Athletic Bilbao fica com a empate nos critérios de desempate. O Sevilla, por sua vez, estaciona nos 10 pontos, perde a primeira e cai para quinto.

O Real Madrid volta aos gramados pela competição já nesta quarta-feira, quando recebe o Osasuna, às 16 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Um dia depois, às 14 horas (de Brasília), o Sevilla visita o Eibar no Estádio Municipal de Ipurua.

Confira todos os resultados da 5ª rodada do Campeonato Espanhol:

Osasuna 0x0 Betis

Villarreal 2×0 Valladolid

Levante 0x0 Eibar

Atlético de Madrid 0x0 Celta de Vigo

Granada 2×0 Barcelona

Getafe 4×2 Mallorca

Valencia 1×1 Leganés

Athletic Bilbao 2×0 Alavés

Sevilla 0x1 Real Madrid