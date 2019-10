Real Madrid recebe o Granada em duelo pela liderança do Espanhol

O Real Madrid terá um teste de fogo neste sábado. Líder do Campeonato Espanhol com 15 pontos conquistados, os merengues recebem o Granada, justamente o segundo colocado com 14 pontos, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em choque válido pela oitava rodada. O jogo pode ser considerado de alto risco para o time da capital, que vê a sua torcida impaciente pela campanha irregular na Champions League. No meio de semana, como anfitrião, o Real ficou no 2 a 2 com o modesto Brugge da Bélgica.

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, prefere não lidar com as duas competições em conjunto.

“Nós precisamos entender que são competições distintas e não podemos levar os problemas de um torneio para o outro. Meu pensamento é sempre o de facilitar a vida dos jogadores, reduzindo a pressão sobre eles. Portanto, nosso pensamento está no Granada e vamos para este jogo empolgados pois vamos defender a liderança de La Liga”, avisou o treinador merengue.

Quem pode se beneficiar do choque entre Real e Granada é o Atlético de Madrid, que soma 14 pontos e também pode assumir a liderança. No domingo os atleticanos visitam o Valladolid no Estadio José Zorrilla, em Valladolid. Os anfitriões, com nove pontos, perambulam na parte intermediária da tabela de classificação.

Ainda no domingo o Barcelona, que soma 13 pontos e pretende entrar de vez na briga pela liderança, recebe o Sevilla, que tem a mesma pontuação, em um confronto direto no Camp Nou, em Barcelona. Ao contrário do Real Madrid, o Barça ganhou mais ânimo ao fazer 2 a 1 na Internazionale de Milão no meio de semana na Champions League.

Também no domingo a Real Sociedad, que soma 13 pontos, defende a permanência na zona de classificação da Liga Europa. O time precisa vencer o Getafe, perto da zona de rebaixamento com sete pontos, no Estádio Anoeta, em San Sebastián.

Abaixo todos os confrontos programados para este fim de semana pela competição, respeitando o horário de Brasília:

Sexta-feira

16h Betis x Eibar

Sábado

8h Leganés x Levante

11h Real Madrid x Granada

13h30 Valencia x Alavés

16h Osasuna x Villarreal

Domingo

7h Mallorca x Espanyol

9h Celta x Athletic Bilbao

11h Valladolid x Atlético de Madrid

13h30 Real Sociedad x Getafe

16h Barcelona x Sevilla