Messi volta a castigar o Sevilla e garante virada do Barcelona

O Sevilla encarou o Barcelona de igual para igual. Mais que isso. Nesse sábado, ficou à frente no placar por duas vezes. Mas, o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán voltou a presenciar uma atuação impecável de Lionel Messi.

Com uma assistência e três golaços, o argentino manteve a fama de carrasco da equipe de Sevilla. Agora, são 36 gols em 35 confrontos. Além disso, o camisa 10 chegou ao 25º gol no Campeonato Espanhol em 23 atuações.

Assim, o astro garantiu uma vitória de virada ao Barça por 4 a 2 nessa 25ª rodada da ‘La Liga’. O resultado conquistada graça a um gol aos 40 minutos do segundo tempo impediu o quarto empate nos últimos cinco compromissos do time catalão.

O resultado frustrou também os rivais de Madri. Tanto Atlético quanto Real buscam uma aproximação ao líder e jogam nesse domingo. Com 57 pontos, o Barcelona se mantém tranquilo na ponta, dez pontos acima do time de Simeone e 12 a mais que seu arquirrival. Com 37 pontos, os derrotas desse sábado ainda podem cair da quinta posição.

Com Guilherme Arana no banco de reservas, o Sevilla abriu o placar aos 22 minutos com Navas e encheu a torcida local de esperança. Não demorou e veio o primeiro balde de água fria. Logo aos 26, Messi acertou um voleio, de primeira, no ângulo de Vaclik e silenciou o estádio.

Enquanto o craque sul-americano brilhava na frente, a defesa do Barcelona batia cabeça atrás. Ao parar para pedir um impedimento que não existiu, Piqué e companhia viram Mercado estufar as redes.

A vantagem parcial só serviu para deixar Messi ainda mais motivado. O show de um dos melhores atletas de todos os tempos continuou com um chute certeiro de pé direito depois do domínio com a canhota. Depois, uma leve cavada diante do goleiro adversário desanimou o Sevilla de vez. Por fim, Messi deixou Luis Suárez na boa para tocar por cobertura de Vaclik e fechar a goleada já nos acréscimos.

Agora, com seu principal jogador a mil, o Barcelona se concentra para o superclássico contra o Real Madrid, sábado, dentro do Santiago Bernabéu. No dia seguinte, o Sevilla visita o Huesta em busca da recuperação no Campeonato Espanhol.

Outras duas partidas fecharam o sábado de futebol na Espanha. Primeiro, Alavés e Celta de Vigo não saíram o 0 a 0. Depois, o Athletic de Bilbao venceu o Eibar por 1 a 0. O herói do time Basco foi Raul Garcia, que marcou gol logo no primeiro minuto do jogo.

Confira os jogos da 25ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira

Espanyol 1 x 1 Huesca

Sábado

Getafe 2 x 1 Rayo Vallecano

Sevilla 2 x 4 Barcelona

Alavés 0 x 0 Celta

Athletic Bilbao 1 x 0 Eibar

Domingo

08h00 Leganés x Valencia

12h15 Atlético de Madrid x Villarreal

14h30 Valladolid x Betis

16h45 Levante x Real Madrid

Segunda

17h00 Girona x Real Sociedad