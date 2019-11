Messi faz três na vitória sobre o Celta e Barcelona é líder do Espanhol

Na tarde deste sábado, o Barcelona recebeu o Celta Vigo no Camp Nou, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, e os anfitriões venceram por 4 a 1. Em mais uma atuação de gala, Messi fez três gols para o Barça e Busquets também deixou o dele. Olaza diminuiu para os visitantes.

Com o resultado, os catalães voltaram a vencer e chegaram aos 25 pontos e assumiram a ponta da tabela, que pertencia ao Real Madrid. O Celta, por sua vez, perdeu sua quinta partida consecutiva e se afundou na zona de rebaixamento. O time está na 17ª colocação, com nove tentos somados.

Para se manter na liderança, o Barcelona volta a campo nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasilia), contra o Cartagena, no Cartagonova. Do outro lado, os celestes tem compromisso marcado para o dia 23 de novembro, contra o Villarreal às 14h30 (de Brasília), no Estádio de La Cerámica.

Como era esperado, os anfitriões começaram sufocando o Celta e quase inauguraram o placar no início da primeira etapa. Messi aproveitou a sobra, bateu cruzado e quase acertou o canto de Blanco, que fez bela defesa. A pressão continuou e, aos 20, Firpo foi derrubado dentro da grande área. Com muita maestria, o camisa 10 colocou no canto do goleiro e levantou o torcedor.

A empolgação foi interrompida com 41 no relógio. Em bela cobrança de falta, Olaza não deu chances para Ter Stegen e deixou tudo igual. O gol dos visitantes não retratava o massacre dentro de campo e, dois minutos antes do final do primeiro tempo, foi a vez do melhor mundo deixar o dele, também de bola parada. O capitão do Barça colocou a bola no ângulo adversário.

A tônica do jogo continuou a mesma na volta do vestiário e ele, sempre ele, foi às redes mais uma vez. Aos dois minutos, Messi chegou ao seu 52º gol de falta e ampliou a vantagem, 3 a 1. Antes de sair o quarto e último gol da partida, Griezmann, que não vive um bom momento na equipe de Ernesto Valverde, teve a chance de se redimir, mas finalizou nas mãos do goleiro. Faltando cinco, Busquets aproveitou o rebote dos zagueiros do Celta e venceu o goleiro chutando de fora da área.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com