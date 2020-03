Getafe está “encantado” com Deyverson e deseja comprá-lo, diz jornal

Pouco querido pelos torcedores do Palmeiras, o atacante Deyverson está conquistando seu espaço no Getafe, da Espanha. Neste sábado, o jornal Marca publicou que os Azulones estão encantados com o brasileiro, que está emprestado até julho deste ano.

O veículo destacou “a garra e a entrega, unidas à personalidade extrovertida” como alguns dos motivos para Deyverson ter caído nas graças do clube espanhol. Além disso, o gol diante do Ajax, pelo jogo de ida da segunda fase da Liga Europa, e o bom trabalho fora da área seriam fatores decisivos para o Getafe querer exercer a opção de compra.

O Marca ainda conversou com Felipe, representante do jogador, sobre as metas do atacante na Espanha. “Seu objetivo era chegar à Espanha. Tínhamos ofertas de outros mercados interessantes, mas a prioridade era a Espanha pelo conhecimento que ele tem da La Liga“, afirmou.

“Deyverson é um jogador que possui um futebol adequado às características da liga espanhola. Nossa prioridade era voltar à Espanha e seguir o trabalho iniciado anos atrás, tentar estar em equipes com objetivos mais ambiciosos e essa foi a principal razão pela qual estamos no Getafe. O próximo objetivo é ficar lá”, completou.

Desde que chegou ao Getafe, Deyverson marcou um gol e deu uma assistência em seis partidas disputadas. Antes de se transferir para o Palmeiras, o jogador de 28 anos havia se destacado por Levante e Alavés no futebol espanhol.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com