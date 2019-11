Benzema faz dois, bate recorde de Púskas e Real Madrid goleia o Eibar no Espanhol

Na tarde deste sábado, o Real Madrid visitou o Eibar no Estádio Municipal de Ipurua, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, e goleou por 4 a 0. Benzema (dois), Federico Valverde e Sergio Ramos foram às redes. Com os gols feitos, o centroavante francês ultrapassou Púskas e se tornou o sexto maior artilheiro do time na competição.

Com o resultado, o time mandante ocupa a 15ª colocação na tabela, com 15 pontos. Já os visitantes, com 25, assumiram a liderança.

No sábado (23), às 17 horas (horário de Brasília), os merengues voltam a campo contra o Real Sociedad. Também pelo Espanhol, o Eibar tem duelo previsto para o dia 24 de novembro, contra o Alavés, às 12 horas (de Brasília).

Sem se abalar com a torcida anfitriã, o Real Madrid começou pressionando o adversário e, com 16 do primeiro tempo, Benzema já deixou a sua marca. O atacante francês recebeu belo passe e rolou na entrada da área para Federico Valverde, que tocou para Modric e, enfim, a bola sobrou para o artilheiro empurrar para o gol.

Dois minutos depois, Hazard foi derrubado na área e o pênalti foi convertido por Sergio Ramos. Faltando 17 para o fim da primeira etapa, o árbitro apontou novamente para a marca penal e, dessa vez, Benzema, que bateu no mesmo canto do zagueiro espanhol, foi o responsável por ampliar.

Na volta do vestiário, o Real manteve a mesma intensidade e, aos 15 minutos, fechou o placar com Valverde. Após o cruzamento de Mendy para Modric, o camiseta 10 serviu para o uruguaio bater de chapa. Dmitrovic chegou a pular para o canto esquerdo, mas não teve chances de alcançar a finalização.

